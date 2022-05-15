Президент Владимир Зеленский уволил c должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нигерии и Камеруне Валерия Кирдоду. Он был уволен из-за неэффективного исполнения обязанностей.

Об этом говорится на Facebook-странице заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, во время войны послы должны быть вдвойне эффективными, неутомимыми и самоотверженными ради Украины. В то же время важно и то, чтобы от их работы был результат.

«Не справляешься, не держишь фронт — бегом домой. Особенно, если еще и позоришь «честь мундира». Очередное кадровое решение президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто «протирает штаны». Дальше не хочу характеризовать — пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что «Центр все видит», – подчеркнул Сибига.