Турецкая оборонная компания MKE AŞ (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) готовится к экспорту самоходных артиллерийских установок Yavuz, отвечающих самым жестким стандартам НАТО, передает «Анадолу».

Гаубица, установленная на модифицированном шасси грузовика с колесной формулой 6х6, оснащена бронированной кабиной. Подготовка системы к ведению огня занимает около минуты, а смена позиции — 2 минуты.

Эта буксируемая гаубица 155-мм/52-калибра уже проявила себя успешно в ходе операций ВС Турции. Команда САУ состоит из пяти человек.

Разработка компании MKE AŞ решает проблему мобильности и ограничений при переброске артиллерии на большие расстояния. Максимальная скорость – 90 км/ч.

Гаубица разработана для трех различных видов боеприпасов, в том числе 155-мм стандарта НАТО. Дальность стрельбы снарядом Mod 274 достигает 40 км.

В MKE AŞ сообщили, что ведутся работы по увеличению дальности стрельбы в два раза.