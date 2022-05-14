Представитель делегации Ирана на переговорах в Вене Мохаммад Маранди заявил, что Исламская Республика не намерена конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает РИА «Новости».

«Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас», — отметил Маранди.

В случае заключения СВПД мощность производства и объем продаж нефти могут увеличиться, однако Тегеран «не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», указал представитель Ирана.