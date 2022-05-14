США работают над прояснением позиции Турции в отношении потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США по Европе Карен Донфрид после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не поддерживает заявки двух стран на вступление в альянс, передает «Голос Америки».

В частности, Эрдоган сказал, что член НАТО Турция не может поддержать планы Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу, учитывая, что страны Северной Европы являются «домом для многих террористических организаций».

«Что касается комментариев президента Эрдогана, то мы работаем над разъяснением позиции Турции», — объяснила Донфрид.

Она отметила, что эта тема будет обсуждаться на встрече НАТО в выходные дни в Берлине, где примут участие министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии.

Донфрид подчеркнула, что администрации президента Байдена сначала необходимо полностью понять позицию Анкары по этому вопросу. «Мне непонятно, почему Турция говорит, что будет против. Турция и Швеция очень эффективно работали в контексте НАТО», — добавила она.