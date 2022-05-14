Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решения G7 «вмешательством в дела Китая и продолжением скрытой войны против России». Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале в субботу.

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать ее действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы и вас наказать можем, ежели что», — написал политик.

России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7, заявил Медведев. По его мнению, важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей.

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал замглавы Совбеза.