Член комитета нижней палаты Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил давать российское гражданство автоматически тем, кто говорит по-русски, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Суть этого механизма заключается в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским и, соответственно, должен автоматически получать гражданство», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что если человек говорит по-русски, ему не надо собирать справки.

Федоров подчеркнул, что России надо «пополнять население», включать русские исторические механизмы идентичности.