По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра), сообщает ТАСС.

По информации ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92) к утру субботы поднялась в США до 4,452 доллара (в пятницу этот показатель составлял 4,432 доллара).

Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 5,926 доллара.