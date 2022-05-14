Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ризе Турция в субботу обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте, энергобезопасности и ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, энергетической безопасности, а также ситуацию в регионе», — отмечается в сообщении.

Ильхам Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о постконфликтном периоде, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией.

Там же сообщается, что на прошедшей до начала церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин встрече были отмечены успешное развитие отношений Азербайджана и Турции во всех сферах, высокий уровень политических связей, и подчеркнуто значение Шушинской декларации.

Президент Азербайджана поблагодарил турецкого лидера за приглашение принять участие в церемонии открытия, отметил масштабные работы, которые были проведены в этой стране, и поздравил с открытием нового аэропорта.

В ходе встречи Ильхам Алиев пригласил Эрдогана посетить Азербайджан, и это приглашение было принято, говорится в сообщении.