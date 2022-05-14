Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину.

Об этом она сказала во время своей инаугурационной речи, пишет The Guardian.

«Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим неизменное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза», — отметила Новак.

Она добавила, что война в Украине также «ведется против нас, миролюбивых венгров», а Венгрия требует расследования и наказания за военные преступления.

Кроме того, президент заявила, что свой первый официальный визит она совершит в Польшу. Ранее отказ Венгрии направить оружие в Украину и ее противодействие запланированному ЕС эмбарго на импорт российской нефти пошатнули отношения между Будапештом и Варшавой.

«Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву, чтобы встретиться с президентом польского народа. Господин президент, уважаемый Анджей, благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям», — сказала Новак.