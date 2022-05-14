Анкара готова отправить корабль для эвакуации украинских военных и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь».

Об этом сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters.

«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — подчеркнул представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.