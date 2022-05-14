Вторая карабахская война – это наша общая с Турцией славная история. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан и Турция всегда вместе – и в хорошие, и в трудные времена, и Вторая Карабахская война еще раз показала это всему миру.

«С первых часов и до последнего дня войны мой брат был с нами, братский турецкий народ был с нами. Вторая Карабахская война – наша общая, славная история, мы положили конец 30-летней оккупации. Слова уважаемого президента, моего брата, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана «Азербайджан не одинок, Турция с Азербайджаном», произнесенные им в первый день войны были для многих серьезным сигналом. До последней минуты войны, пока в Шуше не был поднят азербайджанский флаг, Турция поддерживала нас, была нашей опорой. Азербайджанский народ никогда не забудет это братство», — заявил президент во время церемонии открытия аэропорта Риза-Артвин в Турции.

Президент также отметил, что Баку и Анкара «в мировом масштабе самые близкие друг к другу страны и страны прошли через очень большие испытания».

«Подписание в прошлом году в нашем древнем и историческом городе Шуша совместной декларации между Турцией и Азербайджаном возвысило наши связи на союзнический уровень. Мы друзья, братья и уже официально союзники. Эта политика – наследие наших отцов. Это завет наших отцов, и мы преданы этому завету», — добавил Алиев.