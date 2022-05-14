Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

По его словам, российским военным лишь один раз удалось занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

«Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы», — сказал Терехов в интервью Би-би-си.

«Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию», — сообщил градоначальник.

По его словам, город не обстреливают уже пять дней. Была лишь одна попытка россиян запустить ракету в район харьковского аэропорта, однако ракета была сбита силами украинской ПВО, добавил он.