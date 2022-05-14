Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия 58-го аэропорта Турции — Ризе-Артвин.

Эрдоган назвал новый аэропорт — показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта. По его словам, воздушная гавань, построенная за 5 лет, внесет вклад не только в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.

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Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

Глава государства вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в городе Ризе.

Также ожидается двусторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции.