Руководитель одного из российских телеканалов рассказал The Insider на условиях анонимности, что войну в Украине поддерживают не более 10% работников российского телевидения.

«Все ищут какие-то варианты, но не как Овсянникова — просто выйти в эфир. Это такая итальянско-русская забастовка, когда все остаются на своих местах, но стараются не вляпаться в эту историю. При всех делах надо признать, что руководство СМИ идет навстречу всему этому, потому что там тоже все все понимают. Люди не хотят быть причастными, не хотят измазаться в крови и дерьме.

Среди людей, которые работают на нишевом телевидении есть три категории. Первая — люди технократического склада, которые просто делают свою работу, вот это вот: «Отстаньте от меня, это мой участок работы, я его выполняю и особо не погружаюсь. Мне зарплату платят и все». Вот их подавляющее большинство, примерно 70%. Ещё 10% — это отбитые и угорелые люди, у которых «их надо давить, вперед». И ещё 20% — это те, кто резко против происходящего в Украине.