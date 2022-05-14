Грязные и сфальсифицированные пропагандистские кампании против государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) продолжаются и сегодня. Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на 4-м заседании ответственных за медиа и информацию министров и официальных лиц стран ОТГ в Стамбуле, сообщает АПА.

Он отметил, что Азербайджан с первых дней независимости подвергся таким нападениям: «Особенно во время 44-дневной Карабахской войны мы столкнулись со всеми элементами гибридной, психологической войны».