В правящей партии Турции заявили, что страна не проголосует за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока эти государства не пересмотрят своё отношение к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Только после должного внимания к данной проблеме Анкара сможет проголосовать за вступление скандинавских стран в НАТО. По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС.

Противодействие президента Турции Тайипа Эрдогана членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для альянса, написала со ссылкой на источники норвежская газета «Верденс ганг».

«Это было очень неожиданно», — рассказали изданию в НАТО. При этом многие сейчас задаются вопросом, действительно ли Турция предотвратит расширение организации или какие требования президент Эрдоган может выдвинуть в обмен на ратификацию, сообщили газете в альянсе.