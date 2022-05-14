Обнародован прогноз погоды на 15 мая.

По данным Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем — 20-25° тепла, в Баку ночью -13-15° тепла, днем — 22-25° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных местах прогнозируются переменные, грозовые дожди, местами интенсивные. Ночью и утром туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.