14 мая в Стамбуле начало работу 4-е заседание министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Report.

На мероприятии, организованном Управлением коммуникаций Администрации президента Турции, Азербайджан представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Заседание началось со встреч делегаций и была закрытой для СМИ. Затем состоялась официальная часть мероприятия.

В программе наряду с официальными делегациями принимают участие руководители медиа и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, феномены социальной медиа, ученые, студенты факультетов коммуникаций различных вузов стран-участниц.