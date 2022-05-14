Главное дорожное управление полиции МВД обратилось к водителям, пользующимся дорогой Баку-Губа, сообщает Report.

«В настоящее время, начиная с 88-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, в направлении столицы ведутся строительно-восстановительные работы. В связи с этим на участке дороги, где ведутся работы, движение полностью ограничено, а на противоположной части организовано 2-х стороннее движение, приняты дополнительные меры безопасности, проведены соответствующие линии разметки, установлены временные дорожные знаки.

Главное управление дорожной полиции МВД, в частности, принимая во внимание увеличение интенсивности движения на автодороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в выходные дни, а также во избежание повторения тяжелых дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последние дни на данной автодороге, обращается к водителям с просьбой быть внимательными при движении в районе проведения ремонтно-восстановительных работ, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, строго соблюдать скоростной режим, временные дорожные знаки».