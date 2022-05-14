Россия не достигла ни одной из заявленных ранее военных целей, Украина не только не завоевана, но с большим мужеством и самопожертвованием обороняется, заявил после телефонного общения с Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью T-online.

Он добавил, что НАТО нарастило свои силы на восточном фланге и еще больше укрепится, когда Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.

«Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза. Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной», – заявил Шольц.

По его словам, Россия загнала себя в драматическую ситуацию: «Мы видим, к чему ведет экономическая изоляция. Президент России должен понять, что возможность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована до тех пор, пока не наступит подлинный мир».