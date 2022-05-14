В субботу Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе войны в Украине и опубликовало соответствующие видеокадры, сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится, что личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведётся при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта.

«Огнём пулеметных расчетов также ведётся подавление снайперских позиций противника», — говорится в сообщении.