Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, на сей раз назвав вице-президента США Камалу Харрис президентом.

«Индо-тихоокеанский регион – это Индо-тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — приводит Белый дом слова Байдена на саммите США-АСЕАН.

Саммит США-АСЕАН проходит в Вашингтоне 12-13 мая. В АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.