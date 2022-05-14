Болгария считает наиболее перспективным вариантом увеличение объемов природного газа из Азербайджана, сообщают болгарские СМИ.

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что с 1 июля страна будет получать весь согласованный с Азербайджаном объем природного газа.

«Наиболее перспективным вариантом является увеличение объемов газа на основе соглашения с Азербайджаном», — отмечает болгарский общественно-политический деятель, бывший министр экономики и энергетики Трайчо Трайков.

Он заявил, что не думает, что есть газовый кризис, потому что газ есть, а проблема с ценами существует уже почти год.

Трайков подчеркнул, что оставшийся объем необходимого в стране газа должен компенсироваться за счет других средств.

Экс-министр согласился с Петковым, что цена на сжиженный природный газ из США действительно может быть ниже, чем у «Газпрома».

«Цена на газ всегда зависела от всех остальных факторов, а не от себестоимости добычи и транспортировки. Она намного выше себестоимости продукции, и есть возможности для разных вариантов», — добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 31 марта издал указ, обязующий «Газпром» принимать оплату поставок газа в недружественные страны исключительно в рублях. Болгария отказалась от этих условий, поэтому с 27 апреля поставки российского газа в страну прекратились.

Азербайджан начал поставку газа в Европу, в том числе в Болгарию, в конце 2020 года. 25–летний контракт предусматривает экспорт топлива по Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м в год, из которых 8 млрд куб. м должно идти в Италию и по 1 млрд куб. м – в Грецию и Болгарию.