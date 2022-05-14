Индия запретила экспорт пшеницы, данное решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщило в субботу Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности республики.

В сообщении ведомства говорится, что это решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами.

Оно разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Но по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.