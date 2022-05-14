Украине нужно побеждать Россию независимо от того, что думает по этому поводу президент РФ Владимир Путин. Об этом 13 мая в ходе организованной фондом Арсения Яценюка дискуссии на Киевском форуме по безопасности заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе в 2013–2016 годах генерал Филип Бридлав.

«Все эти разговоры, что нужно дать ему возможность сохранить лицо и не провоцировать его – нет, все это бред. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы Украина победила в этой войне, и предоставить ей для этого все необходимые средства», – сказал он.

Американский генерал считает, что на Западе есть «определенные проблемы на политическом уровне».

«Наше руководство должно преодолеть эти проблемы», – заявил Бридлав.

Он объяснил, что Запад должен предоставить Украине системы залпового огня, артиллерию (в том числе дальнобойную), системы противовоздушной обороны, «такие ракеты, как «Нептун».

«Самое современное оружие […] поможет Украине в тех битвах, которые она сейчас ведет. […] Надо делать это немедленно, сейчас уже. Предоставлять правильное вооружение в правильное место и в правильное время», – подчеркнул Бридлав.