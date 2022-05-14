Украинские защитники подбили двухсотый самолет российской армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к народу.

«Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет», — отметил украинский лидер.

Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства», — добавил Зеленский.

Он отметил, что мир признал, что эта война и российское вторжение провоцируют масштабный продовольственный кризис.

«Каждый день войны — это новые возможности России провоцировать нестабильность в различных регионах мира. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше», — сказал президент Украины.

В конце президент Украины задался риторическим вопросом: «Ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину?».