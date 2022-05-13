В ближайшее время власти Шанхая попробуют ослабить жесткие меры против коронавируса COVID-19, действующие в городе около семи недель, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Вице-мэр Шанхая У Цин не уточнил, когда и как именно будет проходить постепенное открытие города, но отметил, что власти намерены начать восстанавливать промышленное производство, образование и медицинские услуги.

На пресс-конференции в пятницу он сказал, что главной целью города является ликвидация вируса «в обществе», то есть достижение такой ситуации, когда новые случаи заражения COVID-19 будут выявляться только у людей, которые уже находятся на изоляции.