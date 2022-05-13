На нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предсказывает российским войскам очередные неудачи.

Арестович рассказал о новых планах наступательных действий противника. По его словам, украинская армия «ждет с нетерпением» нового похода войск РФ.

«У нас намечается «зрадонька» в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной накопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки «героический» штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они накопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть», – рассказал советник Ермака.

Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются. «Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону», – резюмировал он.