Российские власти в день 100-летия советской пионерии, а именно 19 мая, планируют объявить о создании её аналога. Об этом пишет издание «Московский комсомолец». Отмечается, что рассказать об этом могут на мероприятии «Большой школьный пикник», которое пройдёт 18 и 19 мая в Гостином дворе.

По информации издания, которое ссылается на источники, Министерство просвещения уже разослало рекомендации, которые есть в проекте возрождения аналога пионерии. Собеседники газеты отметили, что родители и учителя наверняка одобрят эту идею, поскольку сами ностальгируют по пионерии.

У Всесоюзной пионерской организации надо взять самое лучшее. Любовь к своей Родине, уважение к товарищам, стремлением быть первым и лучшим, помогать нуждающимся. Кто может быть против этого? — сказали источники издания.