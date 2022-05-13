Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы США в рамках ротации развернут в Европе порядка 10,5 тыс. американских военнослужащих.

По словам Кирби, эти военные заменят армейские подразделения, разместившиеся ранее «на европейском театре операций». Он отметил, что подразделения вернутся в места дислокации «в соответствии с надлежащей передачей ответственности», этот процесс займет несколько месяцев.

Также представитель военного ведомства США подчеркнул, что эти военнослужащие не будут «воевать в Украине».