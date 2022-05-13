Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил украинские вооруженные силы.

По его словам, они эффективно наносили удары по тылам российских военных. «Беларусская армия должна быть готова к реализации аналогичной тактики. Это требует соответствующих вооружений и техники», — заявил он.

«Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки — хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей «Кайман», тоже помните — мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск. Так мы это видели. Но для этого нужны средства передвижения», — сказал он.

