Министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал переход в фазу долговременной войны и заявил, что страну ожидают «чрезвычайно сложные недели», точное число которых предвидеть невозможно.

Соответствующий пост глава оборонного ведомства разместил на своей на странице в Facebook.

В этот период украинские защитники будут держать оборону фактически собственными силами, отражая атаки взбешенного от ярости противника. Это будет длиться до того момента, пока на фронт не дойдет поставляемое западными партнерами вооружение, способное обеспечить перелом в войне в пользу Украины, уточнил министр.

В настоящее время полторы тысячи украинских военных проходят курсы, на которых обучаются управлению западным оружием. Спустя некоторое время они вернутся в Украину в качестве инструкторов и будут обучать более широкое количество украинских защитников.

Власти Украины намерены вооружить порядка 1 млн военнослужащих с целью обороны государства, пока продолжается война с Россией.

Украинская дипломатия во главе с президентом Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой делают все возможное, чтобы западное оружие поступало в распоряжение Вооруженных сил Украины как можно скорее, сообщил глава оборонного ведомства.