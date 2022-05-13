Поставки США вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон.

«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Ранее стало известно, что в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.

Палата представителей ранее одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако в четверг сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств.