Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепом Боррелем. Обсудил с ним введение эмбарго на нефть России.

«Встретился с моим добрым другом, Жозепом Боррелем сегодня. Благодарен за предложение оказать дополнительную поддержку ЕС в размере 500 млн евро для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго в отношении Росии», — написал Кулеба в соцсети «Твиттер».