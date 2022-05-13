В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что французская сторона осуждает нападение на генконсульство Турции в Париже.

Об этом заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

«Решительно осуждаем совершённую в ночь с 11 на 12 мая агрессию в отношении генерального консульства Турции. С компетентными службами министерств внутренних дел и юстиции оперативно связались, правительство будет продолжать следить за ситуацией с максимальной бдительностью», — говорится в заявлении.