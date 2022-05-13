Один человек погиб в результате взрыва на горном полигоне Камхут в Ширакской области, приписанном к 102-й военной базе Вооруженных сил РФ в Гюмри.

Как рассказал в беседе со Sputnik Армения первый замглавы Ахурянского муниципалитета (куда входит село Ваграмаберд) Карен Аршакян, снаряд взорвался около 15:30. Погиб пастух из ближнего села Ваграмаберд 1957 года рождения.

По словам Аршакяна, учения на полигоне в это время не проводились, командование базы предупреждает о них заранее.

«Снаряд мог остаться с прежних учений. Там есть и канавы для отвода селевых вод. Вода могла подхватить снаряды и перебросить в другое место. Может, пастух увидел снаряд и подошел к нему», — сказал Аршакян.