Депутаты законодательного собрания Свердловской области заявили о «недопустимости полемики» телеведущего Владимира Соловьева и обратились в связи с этим в вещательную компанию ВГТРК, на каналах которой выходят его программы. Об этом заявили три депутата заксобрания.

«Да, такое обращение ушло. Я, конечно, подписал письмо. Оно очень конструктивно, не носит характера жалобы или претензии. В письме мы считаем, что такая полемика со стороны журналиста недопустима», — сказал РБК депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Вегнер.

Как сообщил депутат Михаил Зубарев («Единая Россия»), письмо было составлено и отправлено на прошлой неделе. «Суть письма — поставить точку в дискуссии популярного ведущего ВГТРК с жителями города Екатеринбурга», — сказал он.

Другой депутат, попросивший не называть его имени, также подтвердил РБК, что его коллеги обратились к руководству ВГТРК в связи с высказыванием Владимира Соловьева.

По данным «Коммерсантъ», обращение было направлено в адрес гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, в нем содержится просьба «оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, организовавшего публичную полемику с уральцами, в том числе с губернатором региона Евгением Куйвашевым и сенатором Эдуардом Росселем».

Депутаты, пишет издание, также отмечают, что «на Среднем Урале проживает множество достойных людей, которые работают во благо своих земляков и всей России», а также то, что область «всегда поддерживала и поддерживает президента Владимира Путина, о чем говорит и число участников масштабных патриотических мероприятий».

«Парламентарии полагают, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева бросают тень на регион, а неуместная полемика, которую журналист ведет с уральцами, приводит только к разобщению общества», — пишет «Коммерсантъ».

Издание при этом отмечает, что председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»), участвовавшая в написании письма, запретила делиться его содержанием с журналистами.