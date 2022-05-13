США рассчитывают прояснить позицию президента Турции Тайипа Эрдогана о перспективах членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявила на брифинге в пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

«В контексте комментариев президента Эрдогана, мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции о членстве Швеции и Финляндии в НАТО», — сообщила Донфрид.

Со своей стороны США поддержат Швецию и Финляндию, добавила она, также сообщив, что подача странами заявки на вступление в НАТО ожидается «в ближайшие дни или недели».