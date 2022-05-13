Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и Эмиру Дубая Его высочеству Шейху Мухаммаду бин Рашиду Аль Мактуму в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Глубоко опечален известием о кончине Вашего брата – выдающейся личности, президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, посвятивший всю жизнь и деятельность достойному служению родной стране, снискал любовь и симпатию своего народа. Ему принадлежат большие заслуги в развитии связей между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Разделяя Ваше горе в связи с этой невосполнимой потерей, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в соболезновании Алиева.