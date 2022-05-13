Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию т.н. «ЛДНР».

«Мы никогда не признаем Крым частью России. Крым — автономная республика в составе Украины, вот про что мы говорим. Мы готовы говорить с Россией, что пока не ко времени решение по Крыму. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России. Наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», — заявил украинский лидер.

«Сейчас они [Россия] признали Донецк и Луганск отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Они написали свою конституцию в этих псевдореспубликах, а российская Дума признала их. Мы никогда не признаем их автономию», — добавил Зеленский.