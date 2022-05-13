Создана Ассоциация омбудсменов и Национальных институтов по правам человека тюркских государств.

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева отправилась в Турцию для участия в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по созданию Ассоциации омбудсменов и Национальных институтов по правам человека тюркских государств, сообщили в Аппарате омбудсмена.

Меморандум о взаимопонимании подписан омбудсменами Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и руководителями национальных институтов по правам человека. Церемония подписания состоялась в городе Бурса, объявленном «Культурной столицей тюркского мира» в 2022 году.