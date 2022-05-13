Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Венгрию в том, что Евросоюз не вводит эмбарго на поставки российской нефти. В очередной раз он об этом заявил на встрече с главами МИД стран G7 в Германии:

«Мы все ждем завершения европейской драмы, с введением шестого санкционного пакета. Я полагаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны – Венгрии», — заявил Кулеба.

По его мнению, позиция Венгрии в большей степени обоснована политическими, а не экономическими факторами.