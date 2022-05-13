Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, и мельницы в ближайшие дни прекратят работу, так как страна начала активно импортировать муку.

Об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в интервью грузинскому информационному агентству Интерпрессньюс.

«Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны и мельницы в течение нескольких дней остановятся», — сказал Силагава.

Он добавил, что согласно действующему грузинскому законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы — плавающий и сегодня составляет $120 за 1 тонну. По словам Силагавы, ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.

Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное — импорт, более 90% которого приходится на РФ.