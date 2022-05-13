Звонок госсекретаря США Энтони Блинкена Ильхаму Алиеву, в первую очередь, продиктован заинтересованностью Америки в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также — беспокойством Вашингтона напряженностью внутри Армении. Об этом Minval.az заявил глава Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

США, по мнению руководителя ЦАМО, на фоне всей геополитической напряженности, войны России и Украины, противостояния России и Запада, выступает сторонником мира на Южном Кавказе. В этом смысле ЕС также взял инициативу в свои руки и сейчас идет активный мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, отмечает политолог.

«И здесь международных наблюдателей обеспокоило два фактора: первое — это то, что в Армении начались волнения, связанные с возможностью подписания мирного договора, а второе – то, что в позиции Армении после визита в Москву произошли некоторые изменения, по сравнение с тем, что декларировалось на последней встрече в Брюсселе», — добавил Шафиев.

Понятно, что США всегда отдавали предпочтение интересам Армении, но «в данном случае в Вашингтоне хотят, чтобы был продолжен диалог с Азербайджаном и заключен мир».

«США беспокоит то, что противостояние оппозиции в Армении происходит в лице бывших представителей режима – Саргсяна и Кочаряна, известных своей пророссийской позицией. А также здесь Артур Ванецян – известный «выкормыш» этих сил. Здесь же, в этом стане оппозиции, присутствует и АРФ «Дашнакцутюн», поддерживаемый лоббистскими организациями в США, который, тем не менее, на последних выборах также поддержал пророссийского кандидата Кочаряна», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров