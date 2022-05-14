В Азербайджане — очередной инцидент, связанный с оставленным армянскими оккупантами страшным «наследством» — минами: в Агдаме во время работ по разминированию подорвался на мине и получил ранения начальник отдела укреплений и пиротехнической подготовки при Службе спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям капитан Сулейман Гейдаров. Еще одно горькое напоминание о минном терроре, устроенном Арменией на ранее оккупированных азербайджанских землях, о «гуманитарных последствиях» этого террора и о том, какой серьезной проблемой остается разминирование.

Но это, к сожалению, еще не все. Вот как о подрыве в Агдаме сообщил ереванский «Спутник»: «В оккупированной Акне на мине подорвался сапер МЧС Азербайджана. Он получил тяжелые травмы». То есть Агдам ереванский «Спутник» именует не иначе чем «оккупированная Акна».

Это прекрасная иллюстрация, как далеко и в прямом, и в переносном смысле простираются на территорию Азербайджана оккупационные мечты ереванских «реваншистов». Которым, напомним, этот самый ереванский «Спутник» оказывает открытую информационно-агитационную поддержку. Внутриполитических пристрастий тех или иных СМИ никто не отменял. Но «Спутник», даже ереванский — «дочка» российского информационного, а точнее, пропагандистского холдинга. Где есть такая малость, как редакционная политика, и эта политика определяется не в Ереване, а в Москве. Причем весьма жестко. И как тогда, во-первых, понимать появление в тексте «оккупированной Акны» вместо Адама? Это такая милая местная самодеятельность? Или выпады против территориальной целостности Азербайджана полностью укладываются уже не в редакционную политику «Спутника», а в политику Кремля? Там по-прежнему не видят криминала в посягательствах на территорию Азербайджана? Во-вторых, какие выводы Азербайджан должен сделать из той поддержки, которую «Спутник» оказывает карабахскому клану в лице военных преступников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна? Это тоже местная самодеятельность? Или «Спутник» получил соответствующую команду, и на соучастников Ходжалинского геноцида, которые теперь требуют разрыва трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, делают ставку «серьезные круги» в Москве?

А в-третьих, и, возможно, «в-главных», в Баку продолжает действовать свой «Спутник-Азербайджан». Местная «дочка» того самого холдинга, чья редакционная политика позволяет называть азербайджанский Агдам «оккупированной Акной». Да, пока еще здесь не позволяют себе открытых выпадов против территориальной целостности нашей страны. Но на сайте местного «Спутника» уже наличествует специальный раздел «Спецоперация России по защите Донбасса». Со всем набором московских фейков и агитационных штампов о войне в Украине. Что уже противоречит официальной позиции Азербайджана, которую неоднократно и весьма четко изложил президент нашей страны Ильхам Алиев. Да и международное право и признанные границы никто не отменял. Но азербайджанскому «Спутнику» это все не указ. Здесь послушно выполняют распоряжения и «ценные указания» из Москвы — со всеми вытекающими.

Точно так же азербайджанский «Спутник» предаёт своим читателям на сайте выбрать «международные» редакции — на английском и испанском языках, «европейские» (немецкая, французская, греческая и т.д.) и «Кавказ». Где представлены Армения и…Абхазия. Обозначенная «флагом» абхазских сепаратистов. То, что Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность Грузии, что у наших стран стратегическое партнёрство и сотрудничество по многим направлениям, бакинскому «Спутнику» тоже не указ. Наконец, нелишне еще раз вспомнить, как этот самый «Спутник» вбрасывал идею, что, дескать, в 1991 году Азербайджан проголосовал на референдуме за сохранение СССР, то есть уже осторожно «отпускал шпильки» по поводу независимости Азербайджана.

Так что даже не хочется задавать вопрос, как поведут себя в бакинской «дочке» симоньяновского «Спутника», если из Москвы прикажут называть Агдам «Акной», Шушу — «Шуши», а Карабах — «Арцахом». Вопрос в другом: как долго мы будем терпеть деятельность филиала этого «холдинга информационных провокаторов» у себя дома? Тем более зная об оккупационных мечтах их хозяев?

Нурани, обозреватель Minval.az