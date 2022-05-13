Президент Польши Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию:
«Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине», — отметил Дуда.
Президент Польши Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию:
«Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине», — отметил Дуда.
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