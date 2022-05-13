Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

«В ходе нашего визита в Киев у меня также была встреча с господином Зеленским. Господин Зеленский поблагодарил Турцию за конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции. Кроме того, господин Зеленский подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным при посредничестве нашего президента», — сказал Калын в интервью Turkiye Gazetesi.