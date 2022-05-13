Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на украинские СМИ.

«Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина… Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время», — сказал Зеленский итальянскому каналу Rai.

«Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать… Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России», — продолжил он.

Зеленский напомнил, что в свое время мировые лидеры позволили Гитлеру «думать о новом разделе мира». Нечто подобное происходило на протяжении многих лет, пока Европа искала подход к Путину и РФ.

«Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но безо всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое», — сказал Зеленский.