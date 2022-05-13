В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 809 манатов.

Согласно данным Госкомстата, среднемесячная номинальная зарплата работающих в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства была еще выше.

На 1 апреля численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 23,1 тыс. человек или на 1,4% и составила 702,8 тыс. человек.

Из них 905 тыс. человек — в государственном секторе экономики, а 797,8 тыс. человек — в негосударственном секторе.