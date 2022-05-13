В последние дни некоторые страницы в различных социальных сетях якобы от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR) предлагают гражданам возможности инвестирования или трудоустройства.

Об этом говорится в заявлении SOCAR.

«Эти мошеннические страницы не имеют никакого отношения к SOCAR, компания не несет никакой ответственности. Призываем граждан не терять бдительности и, если они столкнутся с подобными случаями, незамедлительно обращаться в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Отметим, что прием на работу в SOCAR осуществляется на конкурсной основе. С перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте компании (www.socar.az) в разделе «Прием на работу» («Карьера»). Подробная информация об условиях конкурса размещена в этом разделе.